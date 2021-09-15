Названо главное преимущество цифрового рубля

Основным преимуществом введения в оборот цифрового рубля станет существенное удешевление производства новой валюты. С появлением в России электронной формы денежных средств отпадёт надобность в дополнительных затратах на инкассацию, печатание банкнот и регистрацию, сообщил NEWS.ru бывший глава Центробанка, а ныне председатель наблюдательного совета Банка ВТБ Сергей Дубинин.

По его словам, создание электронного рубля приведёт к развитию всей сферы информационных услуг, а также повысит уровень цифровизации национальной экономики. Среди основных рисков, в свою очередь, эксперт выделил вероятность хакерских атак.

Чем больше в России будет распространена безналичная форма расчётов, тем лучше. Однако для того, чтобы она была удобна в любой точке страны, нужно создание качественной инфраструктуры передачи цифровых данных. В свою очередь эта мера приведёт к развитию всей сферы информационных услуг и цифровизации национальной экономики, — подчеркнул он.

Однако Дубинин также отметил необходимость создания качественно новой системы киберзащиты для противодействия совершению мошеннических схем. Для клиентской же оценки он посоветовал задействовать в процессе всю банковскую систему страны.

ЦБ не должен заниматься клиентской оценкой, валютный регулятор попросту не в состоянии отследить, кто входит в эту систему и использует её для перевода денежных средств. Эта функция относится к ведению остальных банков. Поэтому необходимо подключать финансовые организации для отслеживания транзакций на предмет мошеннических схем. Банки знают, c кем имеют дело, у них есть опыт борьбы с хакерскими атаками. Повесить же данную функцию на аппарат Центробанка — это значит приспособить регулятор к целому ряду новых обязанностей, что станет неразумным решением, — объяснил эксперт.

Ранее Минфин совместно с Центробанком представил план развития финансового рынка России до 2030 года. В число ключевых инициатив ведомств были включены появление в стране Национальной климатической стратегии, введение цифрового рубля в качестве третьей формы денежных средств, превращение Москвы в крупный Международный финансовый центр и другие. Документ пока носит декларативный характер и вынесен на общественное обсуждение.