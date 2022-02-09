Названо главное последствие влияния «омикрона» на экономику

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова назвала главные последствия влияния штамма «омикрон» на российскую экономику. По её словам, оно будет не таким, как у предыдущих штаммов, пишут «Известия».

Опасность «омикрона» заключается не в возможных локдаунах по всему миру, а в том, что большое количество людей выбывает из трудовой деятельности.

Если раньше распространение коронавируса было опасно для экономики локдаунами и закрытиями, то в случае с «омикроном», который характеризуется прежде всего большим количеством заболевших, основное влияние будет связано с тем, что люди находятся на больничном, — пояснила Крючкова.

Распространение штамма новой коронавирусной инфекции «омикрон» характеризуется высокой заболеваемостью, так как вирус быстро распространяется. Количество заболевших в России, начиная с 29 января, ежедневно превышает 100 тысяч человек.

Ранее представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России COVID-19 теперь заражаются до 15% переболевших.