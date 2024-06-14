Названо единственное условие, при котором доллар перестанет быть токсичным Финансист Беляев: токсичность доллара связана с политикой США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Токсичность доллара связана с политикой США, заявил финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ситуация изменится только в том случае, если Вашингтон уступит место первенства Китаю или странам БРИКС, а также успокоится в попытках завоевать экономический мир.

Токсичность доллара связана с политикой Америки. Токсичность доллара завершится тогда, когда Соединенные Штаты поймут, что они должны уступить место первенства каким-то другим странам, допустим, Китаю и странам БРИКС, а также успокоятся в своих попытках завоевания экономического мира, — пояснил Беляев.

Экономист уточнил, что США используют доллар в личных целях благодаря его востребованности в мире. В связи с этим, отметил эксперт, доллар токсичен не из-за своих экономических свойств, а из-за политики Вашингтона.

[США] используют свое положение в мире и используют национальную валюту, зная, как она востребована во всем мире. То есть доллар токсичен не из-за экономических свойств каких-то, а из-за политики США. Доллар очень востребован по всему миру, это валюта номер один, — добавил экономист.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте после введения санкций против финансовых институтов России. Парламентарий назвал валюту токсичной и отметил, что РФ не единственная страна, которая решила от нее отказаться.