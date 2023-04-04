Названо число россиян, готовых уехать работать за рубеж 58% россиян готовы уехать из страны для трудоустройства

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58% соискателей на рынке труда в России готовы покинуть страну для трудоустройства, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры». В 2020 году этот показатель был ниже на 11%. 6% из числа респондентов отметили, что активно ищут возможность трудоустройства в другой стране. Всего в исследовании приняли участие 7300 человек, которые заполняли опросники в период в декабре 2022 года и январе 2023 года.

Больше всего готовых на переезд среди журналистов и лингвистов — 37%. Треть инженеров-конструкторов и обладателей юридической квалификации готовы покинуть Россию ради оффера. Среди медиков о готовности уехать работать в другую страну заявляют только 15%. Почти столько же (17%) среди литераторов и работников социальной сферы. В образовательной сфере готовы на переезд 22% респондентов, в сфере услуг — 20%.

В пятерке наиболее интересных для переезда с трудоустройством у россиян Канада, США, Кипр, Турция и Германия. Также отмечается, что 40% готовы на переезд в другой регион России ради хорошей зарплаты.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил рекордно низкие показатели безработицы в стране показателями естественной убыли населения. Среди причин успехов на рынке труда от также называет эмиграцию населения, проведенную ранее мобилизацию и оптимизацию здравоохранения.