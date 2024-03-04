Названо число банков, которые могут потерять право на работу в 2024 году «Эксперт РА»: еще 15 банков в 2024 году могут лишиться права на работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще порядка 15 банков могут потерять права на работу в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Некоторые из них будут поглощены более крупными игроками, а другие могут самостоятельно сдать лицензию. Директор агентства по банковским рейтингам Ксения Якушкина полагает, что примерно половина случаев придутся на отзыв лицензии.

Сейчас действуют лицензии 322 банков. В феврале по решению ЦБ право на работу потеряли две кредитные организации.

Причина сложившейся ситуации на банковском рынке — жесткая конкуренция на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа организаций. Вместе с тем отмечается, что прибыль сектора в 2024 году может сократиться на 500 млрд с рекордных 3,3 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам лишенного лицензии банка «Гефест» порядка 181,2 млн рублей. Ожидается, что выплаты начнутся не позже 13 марта. Чтобы ускорить выплаты, агентство заключит контракты с банками-агентами. Финорганизации выберут на конкурсной основе до 4 марта. С требованием о выплате средств вкладчики смогут обращаться в течение всего периода ликвидации банка. Этот период составит не менее года. 28 февраля стало известно, что Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест».