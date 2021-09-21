Назван срок банкротства газотранспортной системы Украины

Украина может не беспокоиться о востребованности своей газотранспортной системы до 2024 года, однако после этой даты высокая изношенность оборудования вынудит украинского президента Владимира Зеленского «стоять с протянутой рукой» в ожидании денег на ремонт, рассказал Lenta.ru экономист Алексей Коренев.

У Украины пока нет причин для паники, по крайней мере, до 2024 года, когда истекает срок газовой директивы, по которой Россия обязана поставлять газ через территорию этой страны, — отмечает эксперт.

По его словам, российская сторона соблюдает все договорённости по поставкам газа на Украину, которая будет в ближайшие три года получать прибыль от транзита газа. И несмотря на то что Зеленский назвал российский газ грязным, «Газпром» будет выполнять свои обязательства.

При этом долгосрочные перспективы на этом фоне у Украины не самые радужные. Как только запустится «Северный поток — 2», эта страна станет нам не нужна, — сообщает экономист.

Коренев считает, что после 2024 года транспортировка газа в Европу через Украину будут осуществляться лишь при условии, что «Газпрому» навяжут такого рода обязательства. Кроме того, газотранспортная система страны крайне изношена. Поэтому властям страны снова придётся просить деньги на её ремонт, заключил специалист.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию в обход Украины уже достроен и до конца года должен быть сертифицирован немецкими властями.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за высокие цены на газ для украинцев. При этом газовые хранилища на Украине наполовину пусты.