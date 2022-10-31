Названа возможная причина ухода Huawei с российского рынка Политолог Дудчак: Huawei мог прекратить поставки в Россию под влиянием иностранных инвесторов

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Китайский бренд Huawei мог прекратить поставки в Россию из-за связанных с ним иностранных инвесторов, рассказал в беседе с «360» экономист и политолог Александр Дудчак. Эксперт отметил, что у компании сложная структура и иностранные вкладчики могут влиять на принимаемые Huawei решения. По его словам, смартфоны этого бренда не пропадут с российского рынка.

Вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадет с российских прилавков, — не пропадет, — уточнил Дудчак.

Политолог уточнил, что к возможному прекращению поставок гаджетов следует относиться спокойно, а решение китайской компании не стоит воспринимать как недружественное. По ее словам, президент России Владимир Путин в будущем рассмотрит вопрос о возобновлении договоренностей.

Китайская компания Huawei ранее полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны. Отмечалось, что крупнейший производитель электроники перестал также поставлять на российский рынок планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Представительство компании в РФ заявило об отсутствии информации по этому вопросу. В настоящее время вендор распродает остатки прежних поставок.