Названа возможная причина рекордной выдачи кредитов наличными

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов в разговоре с NEWS.ru заявил, что рекорд банков по выдаче населению кредитов наличными может быть связан с наступлением летнего сезона.

Он пояснил, что летом люди сталкиваются с дачными хлопотами. Многие россияне начинают ремонтные работы, которые требуют больших трат на приобретение технических устройств и оплату труда мастерам.

Расходы летом, как правило, возрастают. Это не долгосрочные приобретения, а «текущие расходы»: купить новый кран, поменять трубу, газонокосилку и не только, — произнёс эксперт.

Смирнов также рассказал, как нужно рассчитывать размер кредита, чтобы точно выплатить его в дальнейшем. Специалист рекомендует подсчитать свои доходы и вычесть из них планируемые расходы — не только на питание, но и на оплату жилья, коммунальных услуг и налогов.

По его словам, ежемесячный платёж по кредиту не должен превышать 20–25% от размера доходов. Смирнов призвал не ориентироваться на показатель в 50%, потому что лучше всегда иметь страховую сумму на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее компания Frank RG подсчитала, что за июнь текущего года финансовые организации оформили кредитов на 622 млрд рублей. Такой показатель на 8,45% выше майского и на 60% — прошлогоднего.