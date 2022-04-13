Названа возможная причина отказа индийской компании от покупки нефти из РФ

Отказ индийской компании Indian Oil Corporation от покупки российской нефти может быть связан с давлением со стороны США, сообщил Lenta.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его мнению, США вряд ли могли предложить Индии альтернативные варианты в плане нефти, вероятнее всего, они предложили расширение сотрудничества в военной сфере на выгодных условиях.

Я считаю, основная причина — это политическое давление США, скорее всего, это результат последнего визита министра энергетики США в Индию, — сказал он.

По словам Демидова, поскольку Indian Oil Corporation не является главным покупателем в Индии, это не сильно скажется на продажах российской нефти. Кроме того, Россия сейчас продаёт в Индию всего 300 тысяч баррелей в день, учитывая скидку, она получает за это порядка $25 млн в сутки. На фоне того, сколько Россия в принципе производит, это не те деньги, о которых можно было бы говорить, подчеркнул аналитик.

Как сообщалось, крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась покупать российскую нефть марки Urals. IOC в ходе последнего тендера не выбрала ряд высокосернистых сортов нефти, содержащих больше серы и тяжёлых углеводородов. Компания также отказалась от закупок нефти марок Das, Eugene Island и Thunder Horse.

Ранее стало известно, что Индия планирует обойти санкции США, чтобы торговать с Россией. По словам западных аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа Соединённых Шатов Америки от её импорта РФ сделала скидку на энергоноситель.