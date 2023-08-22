Названа вероятность двузначной инфляции в России в 2023 году Экономист Иванов: двузначная инфляция в России в 2023 году маловероятна

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двузначная инфляция в России в 2023 году маловероятна, в том числе благодаря эффекту базы, однако уже начало 2024 года окажется непростым, предупредил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов. Согласно официальным данным Минэкономразвития, по состоянию на 14 августа инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,66% с показателя 4,43% неделей ранее.

Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года. <...> Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления, — рассказал экономист.

По прогнозам ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года составит от 5% до 6,5%. В апреле Минэкономразвития спрогнозировал к декабрю инфляцию на уровне 5,3%.

Ранее сообщалось, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. По словам источников среди производителей, повышение стоимости произойдет из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

В пресс-службе Минсельхоза на это ответили, что информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности.

В свою очередь финансовый аналитик Владислав Антонов предположил, что в сентябре цены на дизельное топливо и бензин либо останутся на прежнем уровне, либо продолжат расти. Он уточнил, что власти России на данный момент ищут меры, которые помогут замедлить этот процесс. Эксперт подчеркнул, что с 1 сентября будет скорректирован демпферный механизм — выплаты нефтеперерабатывающим предприятиям из бюджета снизятся в два раза.