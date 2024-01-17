Названа валюта, от которой избавились в ФНБ Минфин избавился от евро в ФНБ

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Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), следует из материалов на сайте ведомства. Сейчас в ФНБ остались только юани, золото и рубли. €573,7 млн реализовали за 2 900 000 млн рублей.

В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000 миллионов рублей, — говорится в документах.

Полученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета, что позволило покрыть его дефицит. Это привело к тому, что в ФНБ не осталось ни одного евро.

В Министерстве финансов РФ ранее заявили, что дефицит бюджета России в 2023 году составил примерно 3,24 трлн рублей. По словам представителей пресс-службы ведомства, данная оценка носит лишь предварительный характер. Специалисты отмечают, что объем доходов федерального бюджета за год составил примерно 29,1 млрд рублей, что на 4,7% выше, чем в 2022 году.

Аналитики министерства также отметили, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году увеличились на 25% и составили 20 301 млрд рублей. По объемам поступлений от нефтегазовых доходов наблюдается положительная динамика. Подчеркивается, что государственный бюджет получил около 8822 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа.