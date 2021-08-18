Названа валюта, которая вытеснит биткоин

Полноценной альтернативой биткоину на мировом рынке может стать только доллар США. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

По словам эксперт, в настоящее время доллар является валютой международных расчётов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок — американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ. Ранее он оставался непоколебимым до 2008-2009 годов, когда ФРС включил печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Тогда и родился биткоин.

Несколько лет назад альтернативу биткоину увидели в лайткоине (LTC), однако «криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет».

Ранее президент России Владимир Путин поручил выявить и проверить российских владельцев криптовалюты.