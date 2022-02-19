Названа валюта, которая в 2022 году может стать надёжнее доллара

В настоящее время доллар США является олицетворением стабильности сбережений. Однако эксперты предлагают в рамках диверсификации не забывать про британский фунт. Политика Банка Англии способна сделать его прямым конкурентом доллара уже в 2022 году. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Он отметил, что доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставки Федерального резерва. Однако в рамках альтернативы есть смысл подойти к выбору валюты не вполне стандартно.

Рассматривая альтернативы по критерию надёжности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки, — предупредил аналитик.

В то же время, Банк Англии поднял ставку уже во второй и такое не наблюдалось с 2004 года. Эксперт ожидает, что британский регулятор не остановится на этом в связи с инфляцией и такая политика сделает фунт достойным конкурентом доллара.

Ранее в «Сбере» предсказали укрепление рубля на фоне инвестиций из ФНБ. Согласно прогнозам, уже к началу 2023 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 10% ВВП не менее чем на $19 млрд, что позволит осуществлять инвестирование. По мнению аналитиков, в 2024 году средства ФНБ могут быть направлены на поддержку российских ESG-проектов, в таких условиях курс рубля может укрепиться на уровне 68 рублей за доллар США.