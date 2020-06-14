Финансовый эксперт назвал угрозу от повышения МРОТ в России

https://static.news.ru/photo/997bb558-ae24-11ea-8d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проректор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, чем чревато повышение зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Во-первых, это скачок цен. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда. Просто так их увеличить нельзя, это автоматически приведет к сокращению рабочих мест, — сказал Сафонов, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что для повышения зарплат работодателям придётся либо увольнять часть работников, либо перевести сотрудников на полставки, но заставлять работать полную неделю. Также работодатели могут начать подписывать с работниками гражданско-правовые договоры, чтобы платить меньше.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что минимальная зарплата в России должна составлять тысячу рублей в день или 30 тысяч в месяц. Также Жириновский полагает, что необходимо введение налога на сверхприбыль по примеру других стран. Например, с чистого дохода госкопорации в десять миллиардов рублей, семь миллиардов должны идти в казну и тратиться на медицину и образование, считает парламентарий.