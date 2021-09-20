Названа сумма, которую в Кузбассе ежемесячно тратят на одного школьника

Родители Кузбасса в среднем на школьника ежемесячно тратят более 20 тыс. рублей. Основная часть расходов приходится на питание, оплату услуг и непродовольственные товары. Об этом «ФедералПресс» рассказали в Кемеровостате.

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет, ежемесячно тратят 19 559 рублей, из них 13 246 — потребительские расходы, из которых 32 % — расходы на еду, 44 % — непродовольственные товары, 24 % — на оплату услуг, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в среднем у каждого школьника есть свой смартфон. Кроме того, в семье имеется планшет или стационарный компьютер.

Также треть школьников Кузбасса посещают учреждения искусств. При этом меньшей популярностью пользуются технические кружки и спортивные секции.

Ранее депутат Государственной думы, а также заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал о серьёзной проблеме, с которой столкнулись многие российские школы после 1 сентября. Учебные заведения оказались не готовы к большому количеству учащихся. Для этого пришлось организовать три смены.