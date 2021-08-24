Названа страна с самым высоким уровнем безработицы в мире

Самый высокий уровень безработицы в мире выявлен в ЮАР. Там он составляет 34,4% и продолжает расти, пишет Bloomberg.

В первом квартале доля незанятых в экономике страны составила 32,6% процента и к концу марта выросла на 1,8%. Во втором квартале финансовый сектор в ЮАР потерял 278 тысяч рабочих мест, а обрабатывающая промышленность — 83 тысячи. Безработица, которая включает работоспособных граждан, не ищущих работу, выросла до 44,4%.

В июле в ЮАР произошли массовые беспорядки в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал, двух ключевых экономических центрах, в результате которых погибли 354 человека. Тысячи предприятий были разграблены и закрыты.

Возможности южноафриканских компаний нанимать сотрудников осложняются системой образования, которая не обеспечивает будущих сотрудников надлежащими навыками. Усугубляют положение и строгие законы о труде, которые делают найм и увольнение обременительными процессами для работодателя.

Ранее сообщалось, что в ЮАР местные жители атаковали грузовик, перевозивший напитки Coca-Cola. Свидетелями мародёрства стали туристы, которым удалось заснять ограбление на видео.