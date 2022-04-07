Названа страна, готовая торговать с Россией в рублях

Киргизия готова торговать с Россией в национальных валютах, сообщил экономист Кубат Рахимов EADaily. Причём республика уже предлагала это сделать, но только сейчас переход стал остро необходим, отметил он. Он особенно важен для торговли между Киргизией, Россией и Китаем.

Реалии таковы, что мы много покупаем у Китая и России, при этом поставляем в эти страны гораздо меньше. Часть товарного потока из Поднебесной реэкспортируется в страны ЕАЭС, что не запрещено Таможенным кодексом Союза. Но тот же Китай предпочитает торговать за доллары и евро. То есть в РФ и КНР идёт отток валюты из Киргизии. И, соответственно, в рамках этого торгового треугольника переход на российский рубль для нас особенно важен, — объяснил Рахимов.

Он добавил, что сом, киргизская валюта, фактически привязан к рублю, так как около миллиона мигрантов из Киргизии переводят на родину именно рубли. Но экономика страны при этом привязана к доллару, как и долги по кредитам.

В этой ситуации, по мнению Рахимова, нужно создавать корзину валют стран, с которыми идёт торговля. Так получится в некоторой мере снять нагрузку с валютной системы.

Запустить такую систему внутри ЕАЭС можно в течение всего двух-трёх месяцев — опять же, при наличии политической воли, но уже пяти стран — участниц Союза, — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Китай нефть и уголь, оплаченные в юанях. Как уточняют трейдеры, это будут первые поставки товаров за юани, после того как США и Евросоюз отключили несколько российских банков от международной финансовой системы.