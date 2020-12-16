Разработка и производство нового самолёта Ил-114-300 составит 25 млрд

https://static.news.ru/photo/be431cee-3fa8-11eb-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Финансирование разработки и производства нового российского регионального пассажирского самолёта Ил-114-300 составило 25 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В общей сложности направлено 25 млрд рублей на финансирование НИОКР и подготовку производства, включая двигатель ТВ7-117СТ-01, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.

Он подчеркнул, что всего по программе планируется производство и реализация до 100 самолётов Ил-114-300 до 2030 года. Лайнеры будут поставляться для гражданской авиации, государственным заказчикам, а также идти на экспорт.

Ранее NEWS.ru писал, что новый региональный гражданский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 совершил первый полёт, поднявшись в воздух с аэродрома в подмосковном Жуковском. В ходе полёта экипаж испытал режимы работы двигателя, управляемость и устойчивость воздушного судна и функционирование его систем. Испытания прошли в подмосковном аэропорту.

Разработчиком самолёта является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Ростеха). В состав экипажа для первого полёта вошли шеф-пилот Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель первого класса Олег Грязев.

Уникальной особенностью Ил-114-300 является то, что проект самолёта разработан и полностью запущен в едином информационном пространстве по бесчертёжной системе. Воздушное судно рассчитано на автономную эксплуатацию в разных климатических условиях. При этом самолёт может использовать короткие взлётно-посадочные полосы и полосы с грунтовым покрытием, также его можно эксплуатировать на аэродромах со слабым техническим оснащением.