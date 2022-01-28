Названа сфера продаж, которой помогла пандемия

Благодаря пандемии коронавируса успешно идут продажи электроинструментов, рассказал основатель сети «220 Вольт» Алексей Фёдоров изданию АБН. Он объяснил, что ограничения на поездки в другие страны способствуют спросу на товар, потому что люди стали ремонтировать дачи.

Второй год держится огромный спрос на садовую технику: люди отправились на свои дачи, занялись ремонтом и обустройством дач и загородных домов, — сказал Фёдоров.

Основатель сети «Велодрайв» Кирилл Остапенко рассказал, что велосипеды много покупают курьерские компании, но работе сети мешает принятый в Петербурге закон о патенте. Из-за него запрещена работа по этой налоговой системе в определённых торговых точках.

Ранее стало известно, что более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это лучший показатель за последние три года. При этом финансовые итоги года для малого и среднего бизнеса оказались противоречивыми. Так, 36% организаций сферы услуг сообщили о росте выручки, а 34% — об уменьшении.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель GR-агентства, член Партии Роста Наталия Кошелева предложила предпринимателям обратить внимание на товары, которые не попадают в поле зрения сетей, но обладают хорошими качествами. Это товары местных товаропроизводителей, небольших, но качественных.