Названа проблема алкогольного рынка, которая важнее дефицита Экономист Черниговский: главная проблема на рынке алкоголя в России — количество нелегальной продукции

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Главная проблема на рынке алкоголя в России — количество нелегальной продукции, а не риск дефицита, сообщил кандидат экономических наук, генеральный директор НП Клуб профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Решить её можно было бы, изменив систему акцизов, отметил он в разговоре с АБН.

У нас достаточно высок объём нелегального рынка: ценовая разница между серым и легальным товаром доходит до двух-трёх раз. Не секрет, что реальные доходы населения падают, люди выбирают более дешёвый алкоголь, в существенной доле случаев — контрафактный, — сказал Черниговский.

Что касается дефицита, проблема касается конкретных брендов, без легального алкоголя россияне не останутся, заверил он.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов ранее заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит лишь до осени. По его словам, на складах крепкого алкоголя уже почти не осталось и он есть только в ресторанах, которые заранее им закупились.

Омбудсмен пояснил, что крепкий алкоголь поставляли в Россию не мелкие фирмы, а компании, владеющие заводами Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими. Сейчас эти фирмы остановили поставки, и для восполнения объемов импортного алкоголя в РФ нужен обходной путь поставки его через третьи страны, жесткие правила и регулирование.