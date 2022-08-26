Названа причина увеличения прибыли российских агентств недвижимости Риелтор Климов: россияне стали скупать недвижимость из-за выгодных условий по ипотеке

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Согласно отчету Росстата, в первой половине текущего года прибыль агентств недвижимости увеличилась на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что из-за экономических условий и низкой процентной ставки по ипотеке россияне решили не откладывать покупку новой недвижимости, отметил риелтор Александр Климов в беседе с РИАМО.

В начале года оживление на рынке недвижимости было очевидным. Люди покупали квартиры и частные дома за наличные. На оставшиеся накопления оформляли ипотеку, спешили воспользоваться оставшимися предложениями с низкой процентной ставкой, — пояснил специалист.

В апреле и мае спрос на недвижимость снизился в несколько раз, однако уже летом рынок снова начал восстанавливаться. Объем предложений начал расти, а цены перешли от роста к стагнации. Исполнительный вице-президент Российской гильдии риелторов Наталья Михайлюкова считает, что во второй половине года не стоит ожидать всплеска на рынке недвижимости, однако развитие будет. По ее словам, на это повлияет большое количество сделок в рамках ипотечных программ с господдержкой.

Эксперты по недвижимости ранее сообщили, что в этом году темпы строительства жилья в России сократятся. По их словам, многие девелоперы специально задерживают сроки ввода домов в эксплуатацию в связи с нестабильной ситуацией на рынке. Средний срок возведения жилого дома сегодня составляет два года и три месяца, поэтому максимальный провал на рынке недвижимости ожидается в первой половине 2024 года.