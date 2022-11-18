Названа причина увеличения добычи нефти в России Аналитик Пикин: Россия нарастила добычу нефти из-за выхода Китая из самоизоляции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение добычи нефти в России связано с выходом Китая из самоизоляции, рассказал «Радио 1» аналитик Сергей Пикин. По его словам, проблемы с заболеваемостью коронавирусом в КНР привели к снижению спроса на энергоресурсы в течение летнего периода. Также эксперт отметил, что рынок потребления нефти к осени стал более зрелым по сравнению с началом года, что позволяет России снизить скидку на топливо и расширить область поставок.

Китай все лето просидел на самоизоляции из-за проблем с коронавирусом, и поэтому спрос на энергоресурсы все лето был ниже, чем мог бы быть. Это касается и нефти, и нефтепродуктов, и газа, — сказал Пикин.

Аналитик добавил, что Россия дополнительно увеличила продажи дизеля и керосина в другие страны из-за больших дисконтов на нефтепродукты. Он сообщил о тренде на поставки топлива в Юго-Восточную и Южную Азию, а также по новым направлениям в Африке.

Российские нефтекомпании ранее нарастили добычу нефти перед вступлением в силу эмбарго ЕС, почти достигнув уровней начала года. Так, отрасль к середине ноября в среднем добывает 1,48 млн тонн в сутки, а также продолжает увеличивать нефтепереработку. При этом экспорт в дальнее зарубежье уже начал снижаться.