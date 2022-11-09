Названа причина ухода китайских компаний с фондового рынка США Инвестор Беляев: китайские компании могут исключить с торгов на бирже в США

Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Китайские компании перестали стремиться попасть на американский фондовый рынок и сделали разворот в пользу листинга (процедуры допуска ценной бумаги к торгам на бирже) в Гонконге, пишет журнал «Компания» со ссылкой на инвестора Сергея Беляева. По его словам, это связано с угрозой их исключения с торгов на бирже в США из-за принятых экс-президентом страны Дональдом Трампом регуляторных правил. В случае исхода китайских компаний с рынка США, основной удар примут на себя те инвесторы, которые не смогут получить доступ к торговле в Гонконге.

В перспективе рынок перестроится и будет работать в новом режиме. Если случится исход китайских компаний с рынка США, пострадают прежде всего те инвесторы, которые не смогут получить доступа к торговле в Гонконге <...> Безусловно, как и инвесторы, так и компании хотели бы иметь возможность остаться на американской площадке, но геополитические решения вносят свои коррективы, — пояснил Беляев.

Инвестор рассказал, что перемещаясь в Гонконг китайские компании спасаются от угрозы делистинга в США, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может удалить с торговых площадок те компании, которые не предоставят прямой доступ к бухгалтерским книгам компаний, расположенных в материковой части Китая. Из-за этого уже 59 компаний из Китая выполнили требования для двойного первичного листинга в Гонконге, что дает им некоторую страховку, добавил эксперт. В случае массового ухода китайских компаний с фондового рынка США у них изменится база инвесторов и снизится волатильность стоимости акции, рассказал Беляев.

Остается надеяться, что развитие фондового рынка за пределами США будет достаточным для справедливой оценки стоимости компаний, — заключил специалист.

Как ранее стало известно из данных Гонконгской биржи, переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Компартии Китая привело к обвалу индекса компаний КНР на 7,3%, до 5019,96 пункта. Подчеркивается, что данный показатель стал самым низким со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной резкого падения ценных бумаг обозреватели называют массовый отток иностранных инвесторов с материковой части республики и продажу рекордного количества акций.