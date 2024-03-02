Названа причина скачков цен на газ в мире ФСЭГ: экспортеры газа договорились об удержании справедливых цен на газ

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Участники форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), проходящего в Алжире 1 и 2 марта, подписали Алжирскую декларацию о важности стабильного поддержания справедливых цен на природный газ, передает РИА Новости. Стороны также условились совместно работать над этой целью в условиях мировой нестабильности.

Переподтверждая важность среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку природного газа, справедливых и стабильных цен на газ и устойчивых инвестиций в природный газ для укрепления энергетической безопасности и поддержки развития устойчивых энергетических систем, — отмечается в документе.

Уточняется, что страны ФСЭГ также подняли вопрос о последствиях повторяющихся колебаний уровня спроса на природный газ, которые оказывают негативное влияние на мировую энергобезопасность и глобальную экономику. В связи с этим участники форума закрепили свое намерение работать со всеми сторонами, чтобы держать баланс и сохранить надежность рынков газа.

Ранее в Венгрии заявили, что не нуждаются в транзитных поставках российского газа через Украину при условии работы газопровода «Турецкий поток». Однако страна не отказывается от новых вариантов поставок и открыта к предложениям.