Названа причина роста закредитованности россиян Аналитик Самиев назвал новогодние траты причиной роста закредитованности россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закредитованность россиян могла вырасти из-за того, что многие не рассчитали траты на новогодние праздники и финансировали их за счет займов, рассказал Lenta.ru аналитик Павел Самиев. По его словам, в таком случае заемщики не находятся в критической ситуации и ухудшения обслуживания кредитов не произойдет. Эксперт подчеркнул, что рост закредитованности не обязательно связан со снижением уровня доходов, он уточнил, что их стремительного падения в стране не наблюдается.

Многие люди финансируют новогодние подарки, какие-то бытовые траты, связанные с праздниками, как раз за счет кредитов. Это не обязательно говорит о резком снижении уровня доходов. Конечно, число людей, использующих займы до зарплаты, увеличивается. Но не факт, что заемщики находятся именно в критичной ситуации и перестанут платить по кредитам, — рассказал Самиев.

Аналитик отметил, что ухудшение обслуживания займов началось в России еще осенью. При этом существует часть небольших и, соответственно, высокорискованных займов, риски которых заложены в ставке, рассказал эксперт. То есть кредитные организации учитывают, что часть долгов останется невозвратной.

Финансовые аналитики платформы Webbankir ранее рассказали, что в России в наступившем году объем выдачи займов «до зарплаты» увеличится на 15–20%. Аналогичную динамику продемонстрируют и среднесрочные займы. Эксперты связывают такой рост с тем, что в текущих экономических условиях микрозаймы — возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни.