Названа причина резкого роста биткоина

На данный момент курс биткоина постоянно растёт на фоне последних новостей об ожидаемом обновлении в сентябре. Поэтому сейчас он стоит более $50 тыс. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор криптовалютной P2P-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как дальнейший рост до $52–54 тыс., так и снижение к уровню $42–45 тыс. за монету, — отметил эксперт.

На динамику биткоина сейчас влияют несколько факторов. С одной стороны, будут давить развитые страны, которым нужны регулирование и правила на рынке электронных валют для ввода своих собственных. С другой, на примере Китая можно увидеть, как страна реализовывает свою цифровую валюту, одновременно оказывая сильнейшее давление на криптовалюту, считает Росс-Джонсон.

Ранее биткоин впервые с 15 мая 2021 года поднялся в цене выше $50 тысяч. В ходе торговой сессии в понедельник криптовалюта показала рост в 2,27%.