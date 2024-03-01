Названа причина проблем с поставками угля через западные порты России «Ъ»: экспорт угля из России через западные порты может остановиться из-за пошлин

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Поставки российского угля через западные порты страны могут остановиться из-за возвращения пошлин для угольной отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что пошлины были отменены два месяца назад, однако сейчас их решили вернуть.

Сообщается, что в декабре 2023 года представители угольной отрасли смогли добиться отмены пошлин, которые были ведены 1 октября того же года. Размер выплат тогда составил 4–7% при курсе доллара выше отметки в 80 рублей. Тогда в Минфине предупредили, что из-за отмены нужно будет найти способы для компенсации утерянных объемов бюджета.

После, в январе 2024 года, Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых: план ведомства заключался в получении с каждой тонны добытых ресурсов на 380 рублей больше с 1 апреля. Издание подчеркивает, что накануне правительство сообщило о возвращении пошлин, а вот о планах по снижению данного налога ничего не сообщалось. В связи с этим в отрасли опасаются, что поставки через западные порты остановятся, потому что уже сейчас экспорт угля через них находится на уровне нулевой рентабельности.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, купленных за рубежом. Сейчас россияне могут ввозить беспошлинно товаров на €1 тысячу и весом 31 килограмм. После того как этот порог будет отменен, граждан страны могут обязать уплачивать пошлину в размере 5% от стоимости покупки.