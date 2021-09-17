России предрекли проблемы из-за перехода на зелёную энергетику

В России имеется своя сильная школа газовых турбин, которая надолго обеспечит экономику страны двигателями на углеводородном топливе. То есть развитие отечественной нефтепереработки, машиностроения и других отраслей может быть осуществлено без участия западных технологий зелёной энергетики, которые стоят огромных денег. Если страна решится на это, то её могут ждать проблемы. Об этом «Новым Известиям» рассказал кандидат технических наук Андрей Злобин.

Слепое подражание Западу в топливной сфере не приведёт ни к чему хорошему. Так называемые «зелёные технологии», включая водород, «зелёная энергетика» не только не решают для России топливного вопроса, а наоборот — создают нашей стране множество ненужных проблем, включая непосильные финансовые затраты, — считает эксперт.

На сегодняшний день в России есть много запасов полезных ископаемых, которые могут стать преимуществом в развитии топливной промышленности, сообщил кандидат наук.

По его словам, в России нужно возрождение отечественной школы и практики геологоразведки, а также развитая малая авиация для геологов. Это поможет российской промышленности и энергетике стать независимыми от навязываемого водородного топлива.

На водородном топливе летали всем известные и безумно дорогие космические челноки типа «Спейс Шаттл». Считаю, что нам не нужно платить за энергетику, самолёты, корабли и автомобили, как за космические корабли, — отметил эксперт.

Как считает Злобин, газотурбинные двигатели являются примером экологического совершенства при использовании традиционного топлива. Поэтому Россия действительно не должна идти по пути Запада в плане формирования топливной политики.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса рассказал, что запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет.