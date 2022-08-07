Названа причина, по которой рубль не может ни расти, ни падать Аналитик Кравченко: рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов

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В настоящее время на валютном рынке господствует баланс факторов, как помгающих, так и препятствующих движению рубля вверх или вниз. В связи с этим национальная алюта находится приблизительно в одной точке, испытывая лишь незначительные колебания. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения, — пояснил аналитик.

Он также уточнил, что рынок ожидает новых решений Центробанка и мер властей, препятствующих избыточному креплению рубля. По словам Кравченко, сейчас негативные факторы, которые способны повлиять на нацвалюту, купируются валютными ограничениями. При этом правительство также немногое может сделать в условиях рекордного пложительного счета текущих операций.

В результате рубль продолжит колебаться в районе 60 за доллар, однако не исключены шаги на 5-7 рублей в ту или другую сторону, резюмировал Кравченко.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что укрепление рубля стало «головной болью» для терпящих убытки западных банков.