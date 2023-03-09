Названа причина падения спроса на рынке вторичного жилья Эксперт по недвижимости Бекетов: россияне откладывают покупку недвижимости в расчете на падение цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращение спроса на рынке вторичного жилья в России связано с тем, что потенциальные покупатели откладывают покупку в расчете на сокращение цен, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт по недвижимости Александр Бекетов. По его словам, жилье все еще стоит больших денег, поэтому снижение его стоимости даже на 1% дает ощутимую выгоду. Поэтому покупатели ждут и не заключают новых сделок, а на рынке создается избыток предложения.

Потенциальные покупатели стараются сегодня отложить покупку жилья в расчете на то, что ситуация на рынке стабилизируется, а цены снизятся. Покупка жилья остается не дешевым удовольствием, поэтому снижение размера сделки даже на 1% даст в рублевом выражении значительную выгоду, — объяснил Бекетов.

Эксперт назвал российский рынок недвижимости медленно реагирующим и подчеркнул, что он может оставаться в стагнирующем состоянии в течение долгого времени. При этом он не связывает ситуацию с проведением спецоперации России на Украине. Бекетов убежден, что рынок был перегрет еще раньше. Спрос на недвижимость снизился во время пандемии COVID-19, а программа льготной ипотеки переключила внимание покупателей на рынок первичного жилья, пишет издание.

Такие ситуации длятся по два-три года, речь идет о медленно реагирующем рынке, который может остаться в стагнирующем состоянии на долгий срок, пока потенциальные покупатели не найдут достаточно денег для покупок, — заключил Бекетов.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута ранее рассказал, что при ужесточении условий по выдаче ипотеки, которые предложил ввести Центробанк РФ с мая 2023 года, у россиян вырастет интерес к рынку вторичного жилья. Он уточнил, что продавцы «вторичек» готовы пойти на уступки и сделать скидки для покупателей в связи со снижением покупательской активности.