Названа новая причина подорожания машин в России

Появилась ещё одна причина для подорожания машин в России. Участники авторынка полагают, что цены на автомобили повысятся из-за внедрения платформы «Автодата». Об этом сообщает «Коммерсант».

В проекте ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных» будут собраны персональные данные водителей, информация о техосмотрах, правонарушениях, пассажирах и другие сведения. Как правило, новые автомобили оснащены необходимой для отслеживания телематикой.

Однако функционал «Автодаты» заставит производителей изменить их. Специалисты считают, что внедрение платформы повысит затраты автозаводов на переоборудование по новым правилам. Необходимость компенсировать расходы приведёт к повышению цен на машины концернами.

В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подчеркнули, что в других государствах аналогичные проекты реализуются на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что за полгода средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России увеличилась почти на 9%. Так, ещё в январе такую машину можно было купить примерно за 688 тысяч рублей, в июне же средняя цена повысилась до 747,7 тысячи рублей.