Названа новая причина подорожания машин в России

Появилась ещё одна причина для подорожания машин в России. Участники авторынка полагают, что цены на автомобили повысятся из-за внедрения платформы «Автодата». Об этом сообщает «Коммерсант».
В проекте ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных»
Однако функционал «Автодаты» заставит производителей изменить их. Специалисты считают, что внедрение платформы повысит затраты автозаводов на переоборудование по новым правилам. Необходимость компенсировать расходы приведёт к повышению цен на машины концернами.
В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подчеркнули, что в других государствах аналогичные проекты реализуются на добровольной основе.
Ранее сообщалось, что за полгода средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России увеличилась почти на 9%. Так, ещё в январе такую машину можно было купить примерно за 688 тысяч рублей, в июне же средняя цена повысилась до 747,7 тысячи рублей.