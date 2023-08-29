Названа неочевидная причина ослабления рубля Экс-глава «Открытия» Задорнов: «зависшие» рупии стали причиной ослабления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из неочевидных причин ослабления рубля являются «зависшие» рупии, заявил РБК экс-глава «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, Россия поставила Индии нефти на $30 млрд. При этом импорт из страны составил примерно $7 млрд, объяснил эксперт.

Еще одна неочевидная причина ослабления — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта, — объяснил Задорнов.

По словам экономиста, необходимо смириться с тем, что в валютный рынок придется вмешаться государству. Решение вопроса с рупиями и контроль за сделками с валютой вернут курс доллара к 85 рублям, уверен он.

Финансовый аналитик Владислав Антонов при этом заявил, что осенью отечественная валюта снова начнет укрепляться. По его словам, этому будут способствовать сокращение бюджетного дефицита и улучшение ситуации с торговым балансом. Доллар, считает эксперт, опустится до курса в 90 рублей за единицу и даже ниже.

Среди причин ослабления рубля Антонов выделил ускорение инфляции, слабые показатели торгового баланса и отток капитала из России. Если подобная ситуация с отечественной валютой не закончится, то ЦБ может ужесточить ограничения, считает финансист.