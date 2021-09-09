Названа итоговая сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko

Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России в связи с транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, превышающим 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

В МВД уточнили , что зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По делу проходят четверо фигурантов, в том числе экс-вице-президент Finiko и соучастница мошенников, которая привлекала новых вкладчиков, используя сетевой маркетинг. Они заключены под стражу, на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест. При этом Finiko не являлась юридическим лицом: регистрация участников осуществлялась на созданных злоумышленниками сайтах, а расчёты внутри пирамиды производились во внутренней валюте, которая приобреталась за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства.

Ранее сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали 37-летнего жителя Казани, который являлся личным помощником организатора финансовой пирамиды Кирилла Доронина. Он позиционировал себя как вице-президент Finiko, через сайт компании принимал криптовалюту от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему.