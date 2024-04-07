Названа интересная деталь в торговых отношениях России с другими странами РИА Новости: у России не осталось главных торговых партнеров на Западе

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Среди главных торговых партнеров России больше не осталось западных стран, Германия лишилась своего места в первой пятерке таких государств, передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб. Согласно информации ФТС, общий товарооборот России в 2023 году составил $710,1 млрд, из которых 51% пришелся на азиатские страны.

На европейские страны сейчас приходится 23% товарооборота, на Ближний Восток — 11%, всего 3% на Африку и по 8% и 4% на ближнее зарубежье и страны Америки соответственно.

Крупнейшим торговым партнером Москвы сейчас является Пекин, товарооборот между РФ и КНР в 2023 году составил $240,1 млрд. Далее идут Индия ($64,9 млрд) и Турция ($56,5 млрд). На четвертом и пятом местах находятся соседние Белоруссия (порядка $55 млрд) и Казахстан ($26 млрд), который ранее занимал восьмую строчку.

Германия же, которая до СВО занимала пятое место, покинула этот топ и вошла во вторую пятерку с товарооборотом в $12,2 млрд. Во второй пятерке, помимо ФРГ, значатся Южная Корея ($15 млрд), ОАЭ ($12,1 млрд), Бразилия ($11,3 млрд) и Нидерланды ($9,9 млрд).

Издание The Economist ранее писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. В материале отмечалось, что санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено».