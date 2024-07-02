Названа главная проблема роста российской экономики за счет ВПК Аналитик Беляев: рост российской экономики за счет ВПК не сработает вдолгую

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Рост российской экономики за счет военно-промышленного комплекса не сможет сработать вдолгую, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что продукция ВПК не участвует в дальнейшем обороте капитала. Эксперт подчеркнул, что при этом это может дать толчок к росту других отраслей.

Рост ВВП за счет ВПК — это отрадно, это дает толчок к росту других отраслей экономики. Но у ВПК с точки зрения общего благосостояния страны есть один недостаток. Продукция ВПК не участвует в дальнейшем обороте капитала, — пояснил аналитик.

По словам Беляева, материальные затраты фактически уничтожаются, потому что ВПК не может использоваться ни в промышленном, ни в индивидуальном потреблении. Он отметил, что в краткосрочном варианте военно-промышленная отрасль является драйвером российской экономики, но в будущем необходимо развивать гражданские сектора производства.

В краткосрочном плане ВПК рассматривается как драйвер российской экономики, но на длительной перспективе намного продуктивнее и перспективнее, когда идет развитие гражданских секторов производства, — заключил Беляев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что рост ВВП России в первой половине этого года ожидается на уровне выше 5% ВВП. Глава государства также обратил внимание на итоги прошлого года. Тогда рост ВВП составил 3,6%.