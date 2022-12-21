Названа главная проблема развития российской цифровой экономики Экс-советник президента РФ Клименко: дефицит схемотехников парализовал работу ряда компаний

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Дефицит схемотехников является главной проблемой развития российской цифровой экономики в отличие от отъезда IT-специалистов из страны на фоне СВО и мобилизации, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Он пояснил, что в стране налажен процесс воспроизводства кадров в области IT и через год-полтора дефицит квалифицированных специалистов будет восполнен. При этом именно схемотехников, то есть специалистов по «сборке железа», в России очень немного и их эмиграция парализовала работу некоторых компаний.

Схемотехник — это специалист, занимающийся сборкой железа, где требуются навыки классического программирования и программирования на чипах вместе с умением работать руками. Таких людей у нас практически нет: мне знакомы две компании, одна из них занимается сборкой медицинских проборов, а вторая — другого оборудования, так вот отъезд схемотехников парализовал их работу, — рассказал Клименко.

Эксперт отметил, что из России уехало много специалистов в области IT, что создало трудности для многих отраслей. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не так неприятна потому, что многие высококвалифицированные специалисты в области цифровых технологий могут продолжать работать на российские компании и из-за рубежа.

Экономист Евгений Надоршин ранее рассказал, что если в России введут полный запрет на удаленную работу из-за рубежа, то падение национального ВВП в 2023 году может оказаться вдвое большим прогнозируемого. Он пояснил, что ожидает падения российского ВВП на 5%, тогда как при реализации данного законопроекта он может сократиться на 10%. Эксперт объяснил — это связано с тем, что из-за границы сейчас работает большое число ценных и эффективных сотрудников с высоким уровнем квалификации и их потеря больно ударила бы по российской экономике.