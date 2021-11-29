Названа ещё одна причина роста цен на продукты в РФ

Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания предрекли их подорожание из-за запуска в 2022 году так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП). Концепция РОП подразумевает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, что приведёт к увеличению себестоимости производства продукции, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает , что РОП также предусматривается введение индексации ставки экосбора для предприятий, которые не возьмут на себя переработку. Себестоимость в этой ситуации может увеличиться в диапазоне от 1,8% до 25%.

Так, «Союзмолоко» ожидают, что в молочной отрасли расходы на переработку вырастут с 1 млрд рублей до 4 млрд рублей в год. В «Союзнапитки» заявили об 11-кратном увеличении трат на производство соков и напитков — с 2,89 млрд рублей до 34,4 млрд рублей ежегодно. Себестоимость вырастет на величину от 1,8 до 3,37% для соков, от 7,5 до 11,72% для безалкогольных напитков и от 16,66 до 25,15% для бутилированной воды.

Себестоимость производства сладостей увеличится на 1,8%, а расходы рыбной отрасли вырастут с 0,67 млрд рублей до 44,02 млрд рублей в год. Их доля составит около 6% оборота отрасли.

Ждут увеличения расходов и в Ассоциации производителей пива. Там считают, что траты отрасли возрастут в 5-7 раз до 3,5 млрд рублей в год. Индексация ставок экосбора приведёт к росту себестоимости ещё на 3-6%. В Масложировом союзе подсчитали, что в производстве растительного масла доля затрат в себестоимости увеличится с текущих 0,8 до 4%.

Ранее стало известно, что производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен к Новому году. Стоимость сладкой продукции повысится на 5–20%. Повышение поставщики объясняют подорожанием сырья, стоимости горюче-смазочных материалов и упаковки. Ретейлеры «Пятёрочка» и «Перекрёсток» также сообщили о получении уведомлений от кондитеров с просьбой повысить цены.