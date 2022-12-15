Названа единственная страна, у которой Россия брала кредит в 2021 году Всемирный банк: в 2021 году Россия взяла крупный кредит у Индии

Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам 2021 года у России увеличился госдолг только перед Индией, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Так, за год он вырос более чем в три раза, до $610 млн. При этом в первый раз Индия предоставила долг России в 2020 году, его сумма составляла $190 млн.

Как следует из данных ВБ, по состоянию на 2021 год у России оставалось три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. По итогам года задолженность перед Сеулом уменьшилась на 20% — до $279,7 млн. Долг перед Парижем был сокращен на 34% — до $315,6 млн.

Наибольшая часть внешнего долга России приходится на крупных институциональных кредиторов — общая сумма кредита составляет $355,4 млн, это 73,8% общей суммы долга. Около 21% задолженности относится к держателям облигаций, по итогам 2021 года размер долга составляет $99,4 млрд.

Общая сумма внешнего долга по итогам 2021 года увеличилась на 4,4%, сейчас она составляет $481,4 млрд.

По итогам 2021 года крупнейшим должником России стала Белоруссия. Также в первую тройку по этому показателю попали Бангладеш и Индия. Долг Минска дошел до отметки в $8,5 млрд, увеличившись на 1,9%. Бангладеш задолжал Москве $4,4 млрд, Индия — $3,3 млрд.

Пятерку должников РФ по итогам прошлого года замыкают Вьетнам и Йемен. Эти страны должны России $1,5 млрд и $1,17 млрд соответственно. На одну позицию вниз сместился Афганистан. Долговые обязательства этого государства составили $1,16 млрд.

Самый заметный рост задолженности показал Узбекистан — до $254,7 млн (+77%). Долг Египта в 2021 году увеличился на 63,7% — до $867,2 млн. Впервые за 30 лет в списке российских должников оказался Иран. Страна задолжала $6 млн. Общий список из стран — должников РФ состоит из 38 государств. Сумма достигла отметки в $26,54 млрд.