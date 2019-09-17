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Доля долгов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в РФ составила 9,4% (1,6 трлн руб.) от всего объёма открытых за девять месяцев 2019 года кредитов.

Как сообщили в Объединённом кредитном бюро, за этот же период в прошлом году доля таких долгов составляла 11% (1,54 трлн руб.). Наибольшую часть просрочки составляют «плохие» долги, которые вряд ли будут погашены.

Всего за семь месяцев этого года банки выдали более 22 млн кредитов на общую сумму почти 5 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объёмы кредитования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет ТАСС .

Как ранее писал News.ru, доступ к данным о доходах жителей России могут передать квалифицированным бюро кредитных историй, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков.