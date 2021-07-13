Названа доля нефти и газа в российском ВВП

Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в ВВП России. Данные опубликованы на сайте ведомства в докладе «Определение доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте Российской Федерации».

Так, в 2019 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 19,2%, в 2020 году — 15,2%. В рублях эта доля в прошлом году составила 16,3 трлн рублей из 107 трлн рублей.

Отмечается, что в других крупных нефтегазовых государствах этот показатель варьируется от 15% до 20%. Например, в США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%.

Ранее Всемирный банк улучшил прогнозы по российской экономике. В документе отмечается, что рост ВВП РФ в этом году составит 3,2%, согласно предыдущим анализам этот показатель должен был составить 2,9%. Уровень бедности в России сократится до 11,4%.

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.