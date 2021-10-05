Названа дата проведения ПМЭФ—2022

25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 15 по 18 июня 2022 года. Страной-гостем станет Египет. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс.

Петербургский международный экономический форум остаётся одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. <...> Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022, — приводит пресс-служба фонда слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Он отметил, что в 2021 году на Форуме применялись беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые стали «золотым стандартом» на мероприятиях в период пандемии.

В 2021 году ПМЭФ посетили более 13 500 участников из 141 страны, в частности, более 1000 представителей СМИ из 46 стран.

Общее число упоминаний о Форуме в прессе составило около 145 тысяч. При этом в 2019 году ПМЭФ упоминался в СМИ около 91 тысячи раз. Лидерами по количеству упоминаний стали президент РФ Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.