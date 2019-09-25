https://static.news.ru/photo/2865175a-e003-11e9-8e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Settnik/ZB/Global Look Press

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года. В настоящее время идёт эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Он должен завершиться 29 февраля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

На товарах появляется специальный цифровой код Data matrix, его можно будет сканировать при приёме на склад и во время продажи в магазине. В ходе эксперимента контроль сырья до производства ведёт система «Меркурий». Её оператором стал Россельхознадзор, а до продажи на кассе — «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.

Ранее News.ru сообщал, что расходы бизнеса на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от её внедрения, считает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Согласно оценкам союза, единовременно инвестиции в маркировку достигнут примерно 25 млрд рублей, а после на неё каждый год придётся тратить около 20 млрд рублей. По данным Росстата, в прошлом году прибыль всей отрасли не превысила 35 млрд рублей.