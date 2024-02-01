Названа безопасная альтернатива турецким банкам для россиян Аналитик Разуваев призвал развивать исламский банкинг в России

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России необходимо развивать механизмы исламского банкинга, так как страны Запада их не замечают, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев, отвечая на вопрос об эффективных и безопасных альтернативах турецким банкам. По его словам, в ряде российских регионов уже реализуются пилотные проекты, связанные с исламским банкингом. В их число входят Чечня, Татарстан, Дагестан, а также Башкирия.

Запад давит на Турцию, но есть альтернативные способы. Я думаю, России и Турции нужно активно использовать механизмы исламского банкинга. Запад их не видит. Исламский банкинг как альтернатива санкциям, — заявил Разуваев.

Аналитик подчеркнул, что Турция также планирует развивать исламский банкинг, так как ислам является доминирующей религией на территории государства. Кроме того, соответствующее предвыборное обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению Разуваева, у России и Турции есть все возможности для развития исламского банкинга благодаря связям двух государств. Также этому может поспособствовать Исламский финансовый форум.

В мае в Казани будет Исламский финансовый форум. Россия должна проявить инициативу, — подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, турецкие банки начали закрывать счета российских компаний, а также ужесточили требования для физических лиц с российским гражданством, желающих завести банковскую карту. Предполагается, что это связано с указом президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.