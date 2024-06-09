Назван товар, который сможет заместить нефть на мировом рынке Bloomberg: СПГ вскоре может заменить нефть на мировом рынке

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Сжиженный природный газ вскоре может заместить нефть на мировом рынке, сообщает агентство Bloomberg. Среди преимуществ СПГ выделяют высокую эффективность, низкие цены и отсутствие регулирование. Так, портал пишет, что в Китае каждый третий проданный грузовик уже работает на газе. Продажи топлива также стимулируют падение цен и перспектива его перенасыщения на рынке, говорится в материале.

Каждый третий из новых большегрузных грузовиков, проданных в Китае в апреле, работал на СПГ, который чаще всего используется в качестве сырья для выработки электроэнергии. Годом ранее этот показатель составлял всего один из восьми, — говорится в статье.

Агентство отмечает, что, согласно отчетам, электромобили и грузовики, работающие на природном газе, заменят примерно 10–12% потребления дизельного топлива и бензина. При этом похожая ситуация наблюдается в сфере судостроения. СПГ является альтернативой мазуту, поэтому его продажи уже выросли на 10-12%.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что в отличие от трубопроводного газа поставки сжиженного природного газа гораздо более мобильны. Он уточнил, что возможное включение СПГ в следующий пакет европейских санкций не сможет нарушить планы России в части наращивания его поставок.