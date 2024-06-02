Назван топ-3 поставщиков мороженого в Россию Казахстан и Южная Корея стали главными поставщиками мороженого в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего мороженого в Россию поступает из Казахстана: в первом квартале 2024 года объемы экспорта составили $2,3 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб. На втором месте расположилась Южная Корея, из которой в РФ лакомства прибыло на $1,2 млн. Всего же на эти две страны пришлось 88% всех поставок в первом квартале на сумму $3,9 млн.

Республика Беларусь, переставшая раскрывать свои данные два года назад, с января по март 2022 года экспортировала в Россию мороженого почти на $2 млн. Учитывая такие весомые объемы, она могла стать одним из лидеров первого квартала 2024 года.

В число импортеров мороженого на российский рынок также входят Польша, объем экспорта из которой достигают $182,8 тысячи, Эстония — $122,8 тысячи, а также Италия и Бельгия — $92,2 и 56,8 тысячи соответственно.

При выборе мороженого глава общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов советует обращать внимание на внешний вид, в том числе отсутствие льда, небольшое количество сахара и жиров в составе и наличие маркировки «Честный знак».