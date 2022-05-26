Назван новый срок изменения ключевой ставки Экономист Куликова назвала новый срок изменения ключевой ставки

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Татьяна Куликова в беседе с NEWS.ru отметила, что Центробанк может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании в июне. По её мнению, сейчас ситуация на рынках стабилизировалась, а рубль укрепился.

Уже сейчас, может быть, имело смысл, чтобы ставка была бы еще ниже, потому что укрепился рубль, кредитование парализовано, ипотечное кредитование парализовано. Есть основания, чтобы ставка была низкой, чтобы она была 10% и ниже. За последнюю неделю индекс потребительских цен снизился. Я считаю, что это ненадолго, потом мы еще увидим всплеск инфляции ближе к концу года от других факторов. По-видимому, будет июньское заседание Центробанка, там, наверное, тоже снизят ставку. Пока сейчас она все равно более-менее повышенная. Она, конечно, ниже инфляции в годовом исчислении, там 17%, но если смотреть недельные цифры, инфляция сейчас очень небольшая и причин держать такую ставку, в общем-то, нет, — полагает Куликова.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. По её словам, снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Она пояснила, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а это создало условия для снижения.