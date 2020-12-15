Назван средний чек в РФ на мандарины

https://static.news.ru/photo/6e9ee194-3f69-11eb-b8fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек покупки мандаринов в России в декабре 2020 года составил 104 рубля, что на 20% выше, чем год назад. При этом с 1 по 13 декабря россияне купили фруктов на 10% меньше, чем в 2019 году, но объём продаж в денежном выражении вырос на 3%.

Возросший средний чек объясняется влиянием курсов валют и пандемией коронавируса, которая сказалась на логистике и стремлении покупателей совершать покупки впрок, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики оператора связывают увеличение суммы среднего чека с импортной составляющей в сегменте фруктов и овощей.

Также действует фактор социального дистанцирования, когда покупатель реже посещает торговые точки, но за один поход в магазин набирает больший набор товаров, — подчеркнули эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самым популярным фруктом у россиян оказался банан. Таковы данные фискальной платформы «Такском». На втором месте по популярности стали яблоки, реже россияне покупают апельсины, мандарины и лимоны, ещё реже — виноград, гранаты, киви, груши и персики.