Назван способ защитить «Северный поток — 2» от американских санкций

https://static.news.ru/photo/b8766d46-6e21-11eb-9367-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков рассказал, каким образом можно защитить российский газопровод «Северный поток — 2» от американских санкций.

По словам эксперта, стратегия Вашингтона по отношению к проекту не изменилась, потому что суда, занятые в строительстве трубопровода, попадают под санкции. Российская сторона переводила их в собственность всё новых фирм, на чью деятельность США никак не могли повлиять.

Конечно, они также автоматически попадают под санкции, однако после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам, — цитирует РИА Новости Юшкова.

Эти суда не смогут работать где-то за пределами Российской Федерации, но они и до строительства «Северного потока — 2» были задействованы лишь в РФ.

Избежать будущих американских санкций в отношении эксплуатации «Северного потока — 2» позволит только прямое вмешательство ЕС, странам которого невыгодна заморозка проекта, — считает эксперт.

Также он оценил возможность вывести газопровод на полную мощность — из-за того, что последние 12 километров проходят в немецких территориальных водах, он подпадает под действие Газовой директивы Евросоюза. По европейским законам, российская монополия сможет поставлять по «Северному потоку — 2» лишь половину собственного топлива, а другие 50% обязана отдать конкурентам. При этом эксперт подчеркнул, что эта проблема уже решается, для чего был создан специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.

Американским санкциям фонд не воспрепятствует, однако от Газовой директивы Евросоюза сможет трубопровод уберечь, — пояснил Юшков.

По его словам, также могут разработать схему продажи газа в 12-километровой зоне от побережья ФРГ, где не будет действовать Газовая директива.

Ранее стали известны подробности переговоров между Германией и США по снятию санкций с проекта «Северный поток — 2». Обсуждение проходит на уровне министерств двух стран. Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, их исход предсказать пока затруднительно. По его словам, является вероятным сценарий, предложенный немецким Минфином в августе прошлого года. ФРГ предлагала выделить €1 млрд для строительства на территории Германии двух терминалов для американского сжиженного газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.