Назван способ защитить накопления от онлайн-мошенников

Для кражи средств пользователей злоумышленники часто используют онлайн-доступ к банковским сервисам. Чтобы защитить накопления от злоумышленников, пользователю достаточно отказаться от банковских мобильных приложений и заблокировать онлайн-доступ к своим деньгам. Такую рекомендацию дал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

По словам эксперта, достаточно зайти в отделение банка и потребовать заблокировать возможность удалённого подключения к счёту, чтобы никто не мог осуществлять с ним операции от имени владельца.

Во многих банках существует возможность блокировать доступ к определённому счету, делая его недоступным извне и допуская проведение операций по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека, — пояснил Лукацкий.

При этом мошенники способны не только воспользоваться счётом от имени владельца, но и спровоцировать клиента банка на некоторые действия с его деньгами. Особенно часто от подобных манипуляций страдают пожилые люди.

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