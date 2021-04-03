Назван способ защитить и преумножить сбережения в рублях

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовую подушку безопасности лучше всего хранить в рублях и не переводить в другие валюты. При этом её размер может составить порядка 100 тысяч рублей. Об этом заявила глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

В интервью агентству «Прайм» Тарасова объяснила , что подушка безопасности создаётся на случай, если человек вдруг лишается заработка.

Эти сбережения также нужны для непредвиденных случаев — как негативных (болезнь, ремонтные работы, поломка крупной техники), так и позитивных (траты на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки), — сказала Тарасова.

Данные накопления, по мнению эксперта, можно хранить как на накопительном счёте в банке, так и на дебетовых картах с процентами на остаток. Однако Тарасова призвала также рассмотреть долгосрочные способы защиты и умножения денежных средств.

Эти средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем количестве в облигациях. Это ОФЗ или облигации надежных компаний (например, «Газпром», «Роснефть» и другие), — рекомендует Тарасова.

Также она предлагает присмотреться к ETF.

Ранее эксперт рассказал, на каких приложениях можно заработать в Интернете. Об этом писал NEWS>ru.